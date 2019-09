Serie C | il presidente Ghirelli | “l’esperienza del Cerignola è stata drammatica”

Serie A - operazione Eclissi contro la pirateria : le dichiarazioni del presidente Miccichè e dell’ad De Siervo : “Desidero complimentarmi con le forze dell’ordine per questa operazione senza precedenti. La pirateria è una piaga che drena risorse altrimenti investite e alimenta circuiti malavitosi. Solo in Italia i danni economici e di impiego superano il miliardo di euro. La Lega Serie A ha stanziato dei fondi per combattere questo fenomeno criminale e il nostro obiettivo è quello di ridurre sensibilmente il numero dei pirati già in questo ...

Serie C - il duro sfogo del presidente del Potenza : “Senza strutture non c’è futuro” : Senza adeguate strutture sportive “non si programma il futuro e non si va avanti: oltre alla differenza di budget che ci divide dalle ‘big’ del campionato, le nostre rivali hanno centri sportivi adeguati, mentre noi facciamo allenare quattro squadre giovanili ogni giorno nello stadio Viviani”. E’ questa una delle riflessioni fatte nel pomeriggio, in una conferenza stampa, dal presidente del Potenza Calcio ...

Serie C - già superati i 65 mila abbonamenti : il commento del presidente Ghirelli : La nuova stagione di Serie C parte stasera con le prime tre partite mentre si registra un costante aumento dell’interesse dei tifosi, con numeri in crescendo per quanto riguarda gli abbonamenti. La Lega Pro informa che quelli totali superano quota 65.000: la scorsa settimana erano circa 50.000 su un campione di dieci club (Bari, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, Robur Siena, Ternana, Vicenza). Ci sono società che hanno ...

Il presidente del Liverpool lancia stoccate al campionato di Serie A : “E’ importante per la Premier League mantenere una certa competitivita’. Non vogliamo un campionato come la Serie A dove la Juve vince ogni anno senza alcuna competizione“. Sono le dichiarazioni di Tom Werner, presidente del Liverpool che in un’intervista concessa a “The Athletic” lancia stoccate alla Serie A. “Penso che i nostri tifosi siano come i nostri giocatori, come noi proprietari, ...