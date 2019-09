Sbarchi in aumento | la denuncia dei poliziotti | Colleghi contagiati dalla

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Mauro Indelicato In un'interevista su Libero il segretario del Sap, Stefano Paoloni,le condizioni nelle quali gli agenti della Polizia e delle forze dell'ordine sono costretti ad operare da quando è aumentato il numero degli: situazioni al limite, soprattutto dal punto di vista igienico - sanitario Già nei giorni scorsi un suo sfogo mette in luce quello che accade nell’hotspot di Lampedusa, quando i migranti iniziano ad arrivare in misura di gran lunga superiore rispetto ai mesi precedenti. Lui è Stefano Paoloni, segretario del Sap, uno dei principali sindacati della Polizia: intervistato su Libero, Paoloni sfoga nuovamente le sue preoccupazioni per quello che sta accadendo non solo a Lampedusa, ma anche nel resto della Sicilia in questi giorni contrassegnati dall’impennata di. Una situazione al limite, in cui i membri delle forze dell’ordine ...

matteosalvinimi : Più di 1.000 sbarchi in più rispetto all’anno scorso, un aumento del 110% in meno di un mese. Conte, Renzi, Di Maio… - tg2rai : #Opposizioni, @matteosalvinimi va all'attacco sugli sbarchi: 'Al governo sono incapaci o complici?', quanto alla ma… - matteosalvinimi : Porti riaperti e sbarchi in aumento del 50%, tassa sulle merendine e sul gasolio per agricoltori e pescatori, bigia… -