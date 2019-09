Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il Ministero del Lavoro sta verificando “l’eventuale presenza di anomalie” riguardo alla notizia pubblicata da La Verità sull’erogazione di 623alcomedi cittadinanza in favore di Federica Saraceni, excondannata a 21 anni e 6 mesi di carcere per l’omicidio di Massimo D’Antona e attualmente agli arresti. Fonti del dicastero fanno sapere che il caso “è oggetto di verifica da parte dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Giustizia e l’Inps”. Secondo quanto si legge sul quotidiano, l’ex terrorista delle Br ha iniziato a percepire la somma i primi di agosto, nonostante si trovi aidal 2005: tra iper ottenere il sostegno economico, infatti, c’è quello di non essere sottoposti “a misura cautelare ...

NicolaPorro : Il #redditodicittadinanza alla brigatista Saraceni: 623 euro al mese... in un Paese normale si dovrebbe urlare cont… - fattoquotidiano : Reddito, ex brigatista ai domiciliari riceve 623 euro al mese. Ma tra i requisiti c’è quello di non essere sottopos… - mariannamadia : Il caso della brigatista #Saraceni che attualmente può percepire il reddito di cittadinanza rende chiaro che la nor… -