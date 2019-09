Milan | l' uomo di Elliot in città | il summit con cui si decide il futuro della società

Milano - resta in carcere l’uomo accusato di aver molestato una 17enne sul tram. Ha precedenti per danneggiamento : restano chiuse le porte del carcere per il 24enne che sabato mattina ha prima minacciato con una mannaia e poi molestato una ragazza di 17 anni su un tram di Milano. La ragazza era però riuscita a liberarsi dal suo aggressore e scendere alla fermata in viale Zara, angolo viale Marche. Il 24enne, sceso anche lui, ha inseguito la giovane prima di essere stato fermato da un’altra passeggera che, assistendo alla scena, è intervenuta in ...

L’uomo del giorno - Frank Rijkaard : quel cambio di ruolo fondamentale per i successi col Milan : L’uomo del giorno di oggi di CalcioWeb è Frank Rijkaard, allenatore ed ex centrocampista olandese che ha fatto le fortune del grande Milan di Sacchi. Rijkaard compie 57 anni. Nato come difensore centrale, per poi passare ad incontrista, l’olandese cresce nell’Ajax, con cui gioca per 7 stagioni mettendo a segno più di 40 gol in circa 200 presenze. Esordito giovanissimo (17 anni) nella squadra di Amsterdam, passa allo ...

Il mondo brucia e resta solo cenere : l'immagine simbolo davanti al Duomo di Milano : Un pianeta di cartapesta alto un paio di metri che ha preso fuoco lasciando a terra solo la cenere. Con questa simbolica immagine si è conclusa la manifestazione del “Friday For Future” che a Milano ha coinvolto oltre 200 mila persone, stando ai dati raccolti dagli organizzatori. “Abbiamo inquinato un po’ ma nulla rispetto a governi e multinazionali” ha raccontato Miriam Martinelli, portavoce del movimento ...

Io - Milano e la Fashion Week : cosa accade a un uomo comune nella settimana della moda : Per le persone comuni che vivono a Milano, la settimana della moda (che si conclude proprio oggi) rappresenta un singolare periodo in cui ci si ritrova catapultati in uno strambo circo mediatico che va dal divertimento puro, allo sbigottimento più estemporaneo, fino alla rabbia repressa e al nervosismo più iconoclasta, che è un aggettivo che non c’entra nulla con il proprio umore ma ci sta benissimo con la Fashion Week. Questo è il racconto di ...

L’uomo del giorno – Ante Rebic - la nuova avventura al Milan e la voglia di emergere : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ è oggi dedicata all’attaccAnte croato Ante Rebic, l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato passato al Milan per dar manforte al reparto offensivo rossonero. Rebic, prima di aver fatto bene in Germania, dall’Italia c’era già passato. Due parentesi diverse con la Fiorentina, qualche presenza col Verona e soltanto due gol con la ...

Milano : sequestrati 18 involucri di cocaina - arrestato uomo di 72 anni : Milano, 19 set. (AdnKronos) - Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Vimodrone, in provincia di Milano, per spaccio. A casa sono stati trovati 18 involucri di cocaina. L'arresto si aggiunge ai 9 avvenuti a Milano nelle ultime 24 ore sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, è stat

Milano : flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] : flash mob della Peta (organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali) in piazza Duomo a Milano contro l’uso delle pelli animali nella moda. L'articolo Milano: flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Milan - Verona non è fatale ma… quasi! Zero idee anche con l’uomo in più : ci pensa Piatek ad evitare la figuraccia : Il Milan soffre a Verona, ma torna a casa con i tre punti. Il gioco latita, la mano di Giampaolo stenta a vedersi: si vede invece quella di Gunter che genera il rigore trasformato da Piatek che spezza il digiuno Domenica di Serie A ricca di gol ed emozioni che si chiude con una sfida in controtendenza sul piano dello spettacolo. La trasferta di Verona si conferma, ancora una volta, complicata per il Milan che rischia di trasformare ...

Milano : l’intervista all’uomo che raccoglie le storie d’amore dei passanti : Si chiama Salvino Sagone ed è un poeta di mezza età che nel cuore di Milano, raccoglie le storie d’amore dei passanti. Lo si trova lì, nei pressi del Museo delle Culture della città, seduto sulla sedia e con un cartello in mano che anticipa la sua particolare attività “Ascolto storie d’amore. Gratis”. E lo fa in silenzio, come lui stesso ci ha raccontato: preferisce ascoltare e lasciarsi riempire il cuore delle storie degli altri per ispirare la ...

Milano - uomo travestito da 'Joker' in metropolitana : paura tra i passeggeri : Un episodio a dir poco assurdo si è verificato lunedì 9 settembre a Milano, precisamente alla stazione della metropolitana denominata "Moscova". Qui infatti i passeggeri, durante il loro tragitto sul convoglio, hanno visto entrare un soggetto che era travestito come "Joker", il celebre personaggio tratto dalla pellicola cinematografica di Todd Phillips. La parte del personaggio qui è affidata al celebre attore Joaquìn Phoenix. Secondo quanto ...

Follia in metro a Milano - uomo vestito da Joker terrorizza passeggeri impugnando una pistola : Lunedì sera un uomo vestito da Joker ha terrorizzato i passeggeri della linea verde del metro di Milano. L’uomo, 36enne di Jesolo, del quale non sono state fornite ancora le generalità, a un certo punto ha impugnato una pistola puntandola contro alcuni passeggeri. Il personale Atm, in accordo con le forze dell’ordine, ha deciso di interrompere il servizio della linea verde per diversi minuti. Subito dopo l’interruzione della linea, le ...

Milano - donna uccisa in casa : arrestato il marito | L'uomo aveva cercato di investire gli agenti della polizia : L'uomo, che non viveva con la vittima, quando è arrivato sotto casa a bordo di una Citroen C3, alla vista dei poliziotti ha cercato di investirli

F1 - Ferrari festeggia i 90 anni : festa a Milano il 4 settembre - parata di vetture storiche in Piazza Duomo : Il prossimo 4 settembre si festeggeranno i 90 anni della Scuderia Ferrari, un anniversario importante per la casa di Maranello che spegnerà le candeline organizzando una festa insieme all’Automobile Club d’Italia che invece celebrerà la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia. L’evento avrà luogo nel centro di Milano a pochi giorni dal tradizionale appuntamento di Monza, in Piazza Duomo sfileranno vetture di ogni ...

Milano - uomo impiccato al balcone : Due morti in circostanze ancora da chiarire in zona Baggio a Milano, in un appartamento in via Valle Anzasca 11. È successo questa mattina quando la polizia ha ricevuto la telefonata di un uomo che segnalava la presenza di un cadavere impiccato dal balcone del piano rialzato. Quando la polizia è arrivata, oltre a vedere il corpo dell'uomo che si era impiccato con un lenzuolo, ha trovato anche evidenti segni di lotta, con la casa messa ...