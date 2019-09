Milan Da Allegri a Wegner | i nomi per il dopo Giampaolo

Milan-Brescia - Allegri e Galliani in tribuna : striscione per Mihajlovic ed indicazioni di mercato : ”Di nomi se ne sono fatti tanti ma il mercato e’ molto particolare. Le esigenze sono sportive e societarie. Noi siamo in mezzo e proviamo a fare il massimo. Correa? Vedremo, abbiamo ancora un giorno e mezzo e vedremo cosa riusciremo a fare”. Sono le importanti dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Brescia, del direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, sulle ultime ore di calciomercato. A San ...