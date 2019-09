Meno piogge in pianura al Nord | l’inquinamento tra le cause

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019)può determinare dove e quanto pioverà: è questa la conclusione cui giunge lo studio condotto dal gruppo di ricerca guidato da Claudia Pasquero, professore associato di oceanografia e fisica dell’atmosfera presso l’Università di Milano-Bicocca. La ricerca, dal titolo “Variability of orographic enhancement of precipitation in the Alpine Region”, pubblicata su “Scientific Reports” (DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-49974-5), ha preso in esame i dati relativi alle, raccolti presso oltre 3000 stazioni pluviometriche situate a quote diverse nella regione alpina. Per la prima volta lo studio, cofinanziato da Fondazione Cariplo, prende in esame un’area geografica così ampia e una banca dati assai consistente, ponendosi come un ulteriore passo in avanti nel dimostrare la correlazione tra inquinamento e. Normalmente i versanti montani provocano la risalita delle ...

Profilo3Marco : RT @La7tv: #lariachetira Siparietto durante le previsioni #meteo di Paolo Sottocorona: 'Debolissime e sporadiche piogge, a meno che...' htt… - tataclo1968 : @yenisey74 Oddio se continua così che a giugno ancora faceva freddo piogge torrentizie trombe d’aria grandine e nev… - costa_etrusca : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana fine settimana con cielo nuvoloso al nord e locali deboli piogge sui rilievi; sul centro sud meno nubi con… -