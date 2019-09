La moglie di D' Antona | Un' ingiustizia il Reddito a Saraceni Protestano Pd e

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Ho provato un grande senso di. Non sempre quello che è legale è giusto”. Olga D’, ladi Massimo D’, il giuslavorista ucciso il 20 maggio del 1999 dalle Brigate Rosse, commenta così la notizia deldi cittadinanza percepito da Federica, condannata in via definitiva a 21 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio. “L’non la subisco io, ma - aggiunge - la subiscono tutti i cittadini. La norma va rivista”.Secondo quanto anticipato da La Verità, la ex terrorista, attualmente ai domiciliari, starebbe ricevendo in questi mesi ildi cittadinanza con un assegno pari a 623 euro mensili.Mentre il ministero del Lavoro fa sapere che la vicenda ”è oggetto di verifica da parte dei competenti uffici” al fine di “accertare ...

