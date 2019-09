Insulta Greta Thunberg sui social “Questa tr…! A 16 anni può andare a battere”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Un insulto pesante, sicuramente da condannare, specie se reso pubblico su unnetwork. Nei giorni scorsi, il vice allenatore dei Giovanissimi A dell’Us Grosseto, Tommaso Casalini, aveva scritto questo post su Facebook riferendosi alla giovane attivista svedese: “Questa t….! 16puòa battere, l’età l’ha!” Per questa frase, il club toscano ha preso sin da subito le distanze, licenziando l’allenatore: “In seguito a quanto apparso sui, l’Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica il licenziamento del vice allenatore dei Giovanissimi A, Tommaso Casalini, per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici. Vista la gravità di quanto affermato dal signor Casalini – si legge ancora nella nota – la società ha provveduto a ...

