Bufera su Tommaso Casalini | vice allenatore a Grosseto che offende Greta Thunberg

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Un vero e proprio autogol quello che ha visto protagonista unche lavora a, vale a dire, che in questi giorni ha rivolto gravi offese a. Se da un lato alcuni post ironici sul conto della ragazza possono anche strappare un sorriso, come abbiamo avuto modo di notare prima dell'ultimo fine settimana con la versione metal del suo discorso, alcune espressioni sono imperdonabili. A maggior ragione se il proprio lavoro comporta il fatto di essere a contatto coi giovani. Cerchiamo dunque di risalire all'origine di questa storia, analizzata oggi 30 settembre anche da Bufale.net. Nel dettaglio, alcuni giorni fa Selvaggia Lucarelli aveva evidenziato come sui social fossero presenti dei commenti da parte di detrattori dicoi quali si è andati oltre la divergenza di idee. Nel caso di, infatti, siamo arrivati ...

