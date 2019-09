Atalanta | in Champions con il Donetsk potrebbe schierare l' attacco Zapata | Gomes e Ilicic

Champions - l’Atalanta ospita lo Shakhtar : dove vedere la gara in diretta : dove vedere Atalanta Shakhtar in Tv e streaming – Seconda giornata della fase a gironi di Champions League per l’Atalanta, che fa il proprio esordio casalingo – i nerazzurri giocheranno a San Siro – contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. I nerazzurri cercano il riscatto dopo la roboante sconfitta per 4-0 subita nella prima giornata […] L'articolo Champions, l’Atalanta ospita lo Shakhtar: dove vedere la gara in diretta è stato ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Domani (martedì 1° ottobre) alle 18.55 l’Atalanta affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Grande attesa allo stadio San Siro di Milano per la prima gara in casa della Dea, che cercherà di realizzare l’impresa davanti al proprio pubblico. Gli orobici hanno avuto un debutto da incubo nel massimo torneo continentale, venendo sconfitti 4-0 in trasferta dalla Dinamo ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League : partita in tv martedì 1 ottobre su Sky : L’Atalanta, dopo la partita contro il Sassuolo nella 6ª giornata di campionato, ospiterà lo Shakhtar Donetsk in Champions League. La 2ª giornata del Gruppo C verrà disputata martedì 1 ottobre 2019. La squadra di Gian Piero Gasperini scenderà in campo a San Siro alle ore 18.55. I bergamaschi sono reduci dalla pesante sconfitta contro la Dinamo Zagabria per 4-0 in Croazia. Non è andata certo meglio alla squadra di Luís Castro, che è stata battuta ...

Atalanta-Fiorentina - Gasperini torna sulla gara di Champions e parla dei pericoli viola : L’attesa era enorme, ma la serata di Champions è andata come peggio non poteva: una pesantissima sconfitta e una prestazione non da Atalanta. Gian Piero Gasperini ne è perfettamente consapevole: “E’ stato un bruttissimo esordio quello in Champions, ma bisogna guardare avanti, bisogna cancellare quella gara e pensare alla prossima. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina”, dice il tecnico nerazzurro che ammette: ...

Prandelli commenta le italiane in Champions : “Troppe aspettative sull’Atalanta. Sarri? Uno scandalo perché…” : L’ex ct dell’Italia Cesare Prandelli ha commentato ai microfoni di Sky Sport il cammino delle quattro italiane in Champions League: esordio con vittoria per il Napoli, pari per Juve ed Inter, sconfitta pesante per l’Atalanta. Le parole dell’allenatore. “Juventus e Napoli sono state molto convinte del proprio ruolo, stanno oliando i loro meccanismi, sono sulla buona strada. Sull’Atalanta c’erano ...

Champions : esordio nero per Atalanta - Dinamo cala poker : Segnatevi questo nome: Dani Olmo. Ne sentirete parlare a lungo. Il centrocampista spagnolo e' infatti l'assoluto protagonista nella lezione di calcio che la Dinamo Zagabria infligge all'Atalanta (4-0), il cui debutto da sogno in Champions League si trasforma presto in un brutto incubo. Se le quattro reti dei padroni di casa portano le firme di Leovac (10') e dell'imprendibile Orsic (31', 42' e 68'), a rubare l'occhio e' l'ex 'Masia' del ...

Il "benvenuto" in Champions. Atalanta demolita a Zagabria : ne prende quattro dalla Dinamo : La gioia per la 'prima' storica in Champions soffocata dalla dura realtà del campo. Peggior esordio l'Atalanta non poteva immaginare. La squadra di Gasperini crolla a Zagabria 4-0, subendo una durissima lezione dalla Dinamo. Una serata terribile per i bergamaschi, dominati in tutto e per tutto dalla

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus beffata - l’Atalanta subisce quattro gol : Un pari ed una sconfitta: questo il bilancio di questa sera per le formazioni italiane impegnate in Champions League 2019-2020 di Calcio. La Juventus sogna il colpaccio in casa dell’Atletico Madrid, ma viene raggiunta proprio al 90′, mentre l’Atalanta viene sonoramente battuta in Croazia. ATLETICO MADRID-Juventus 2-2 Dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, la ripresa regala spettacolo e gol: al 48′ Higuain detta ...

Dinamo Zagabria-Atalanta : 4-0. Debutto amarissimo per i bergamaschi in Champions League. In Croazia lezione per Gasperini : È un Debutto amarissimo quello dell’Atalanta in Champions League. I bergamaschi subiscono una lezione di calcio a Zagabria, con la Dinamo che si impone per quattro a zero. Dopo i primi quarantacinque minuti i padroni di casa sono già sul tre a zero grazie alla rete di Leovac e alla doppietta di Orsic, che nella ripresa a messo a segno il definitivo 4-0. L'articolo Dinamo Zagabria-Atalanta: 4-0. Debutto amarissimo per i bergamaschi in ...

Juve pareggia - Atalanta travolta - il Napoli unica italiana a vincere in Champions : Il Napoli è l’unica squadra italiana a vincere nel primo turno di Champions. E che vittoria, contro i campioni in carica del Liverpool. Dopo il pareggio di ieri dell’Inter in casa contro lo Slavia Praga, questa sera una sconfitta e un pareggio. L’Atalanta, all’esordio in Champions, è stata travolta 4-0 dalla Dinamo Zagabria. La Juventus di Sarri e Ronaldo ha pareggiato 2-2 in casa dell’Atletico Madrid. Un pareggio ...

Champions League : Juve pari - Atalanta ko : 23.00 Esordio beffa per la Juventus in Champions, raggiunta nel finale a Madrid dall'Atletico; amaro lo storico debutto dell'Atalanta, travolta a Zagabria dalla Dinamo. Atletico Madrid-Juventus 2-2 Primo tempo così così,la gara si sblocca nella ripresa:al 48' splendido sinistro di Cuadrado;al 65' Matuidi.Rimonta colchoneros Savic-Herrera (70' e 90'). Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 Tambureggiante primo tempo dei croati, bergamaschi ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 - Champions League in DIRETTA : poker dei croati con Olrsic che firma la tripletta personale! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Match verso la fine: partita purtroppo finita da un pezzo. 90′ 4 minuti di recupero. 88′ Fuori Josip Ilicic, dentro Musa Barrow: ultimo cambio nerazzurro. 86′ Si è rialzato il #1 croato: nessun ...

Orsic ruggisce tre volte - la Dinamo Zagabria asfalta l’Atalanta : la musichetta della Champions stordisce i nerazzurri : La formazione di Gasperini esce con le ossa rotte dal Maksimir, incassando un pesante 4-0 all’esordio in Champions League Un incubo l’esordio in Champions League dell’Atalanta, asfaltata letteralmente dalla Dinamo Zagabria, apparsa superiore ai nerazzurri in tutte le zone del campo. Troppo molle e arrendevole la squadra di Gasperini, entrata timorosa in campo al cospetto di un avversario alla portata di Zapata e compagni, ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta 3-0 - Champions League in DIRETTA : prova a spingere la Dea! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ La Dinamo Zagabria continua a fare falli per non permettere alla Dea di ripartire. 60′ Manca mezz’ora alla fine: continua a spingere la Dea. 58′ GOLLINI! MIRACOLO SU OLRSIC! Il #99 sfiora il poker: ...