Udinese-Bologna 1-0 | le pagelle di CalcioWeb | Okaka man of the match FOTO

Risultati Serie A – Roma e Lazio si rialzano contro Lecce e Genoa - successo vitale dell’Udinese sul Bologna : I biancocelesti calano il poker contro il Genoa riscattando il ko con l’Inter, successo striminzito invece per Roma e Udinese con Lecce e Bologna Emozioni e tanti gol nel pomeriggio domenicale di Serie A, che certifica la rinascita di Roma e Lazio dopo le sconfitte subite nel turno infrasettimanale contro Atalanta e Inter. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi I biancocelesti stendono senza pietà il Genoa all’Olimpico, rifilando quattro ...

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna : c’è Okaka : Formazioni ufficiali Udinese-Bologna – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, dopo il lunch match continua il programma con le gare delle 15, si gioca una partita fondamentale per la salvezza, quella tra Udinese e Bologna. Momento negativo per gli uomini di Tudor reduci dallo scialbo pareggio contro il Verona, pesantissima l’assenza delle ultime giornata di De Paul. Il Bologna ...

Udinese-Bologna streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Udinese-Bologna streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Udinese-Bologna, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Udinese-Bologna - Tudor : “Il calcio non è questione di vita o di morte”. Indicazioni importanti su Lasagna : “Gara decisiva? E’ importante ma il calcio non è questione di vita o di morte“. Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, evita di caricare troppo la sfida di domani contro il Bologna. I friulani, dopo la vittoria all’esordio col Milan, hanno raccolto tre sconfitte e un pari. A preoccupare è il dato in attacco: zero gol segnati nelle ultime tre gare. “In fase difensiva siamo tra il sesto e il settimo posto per ...

Probabili formazioni Udinese-Bologna : quasi certo il forfait di Lasagna - dubbio in attacco per i felsinei : Probabili formazioni Udinese-Bologna – Si gioca Udinese-Bologna, partita valida per la sesta giornata di Serie A. Momento delicatissimo per i friulani, che vengono da 4 partite senza vittorie, l’ultima il pareggio per 0-0 di Verona. Il Bologna, dopo l’ottimo avvio, è in leggera flessione dopo la sconfitta contro la Roma e il pari contro il Genoa. Tudor ha un solo risultato per rimanere sulla panchina dell’Udinese. ...

Udinese-Bologna - De Leo : “Essere poco concreti fa parte del processo di crescita. Danilo torna tra i convocati” : Dopo la sconfitta interna con la Roma e il pari di Marassi contro il Genoa, il Bologna riparte dalla Dacia Arena e da quel rigore sbagliato in extremis da Sansone: “E’ stato il primo ad essere dispiaciuto – assicura alla vigilia Emilio De Leo – ma noi non colpevolizziamo mai un giocatore per un errore tecnico. Dobbiamo essere più concreti in generale ma fa tutto parte del nostro processo di crescita”. Per ...

Biglietti Udinese-Bologna - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Dacia Arena : Domenica 29 settembre (ore 15.00) alla Dacia Arena di Udine si giocherà Udinese-Bologna, match valido per la sesta giornata della Serie A. Una sfida sicuramente molto importante per i padroni di casa, che vogliono ritrovare la vittoria dopo quella all’esordio con il Milan. Il pareggio di Verona ha ridato un po’ di fiato alla formazione di Tudor, che dovrà fare ancora a meno della fantasia dell’argentino Rodrigo De Paul, che ...