Papa: "Torni l'umanità,no indifferenza"

"Dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri e pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri giorni". Così ilnella messa per la Giornata del Migrante. "Non si tratta solo di forestieri,ma di tutti gli abitanti delle periferie esistenziali",dice Francesco,"Dio ci chiede di mettere in pratica la carità e riflettere sulle ingiustizie che generano esclusione, sui privilegi di pochi a scapito di molti". "Non si può essere indifferenti a vecchie e nuove povertà, al disprezzo e alla discriminazione".(Di domenica 29 settembre 2019)