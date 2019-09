Migranti | barca con 50 a bordo si capovolge al largo della Libia

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa. Nessuna notizia del barcone rovesciato al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

Migranti - a Lampedusa le storie di chi è sbarcato in Italia : il progetto per gli studenti nella ‘Giornata della Memoria e dell’Accoglienza’ : Oltre 200 studenti, più di 60 scuole coinvolte, provenienti da circa 20 Paesi europei. Quattro giorni ricchi di appuntamenti tra workshop, dibattiti, visite guidate, mostre, spettacoli e concerti con artisti internazionali. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2019, per la sesta Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il Comitato Tre Ottobre torna a Lampedusa con il progetto P(r)onti per l’Accoglienza, organizzato in collaborazione con il Ministero ...

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa. Nessuna notizia del barcone rovesciatosi al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

Barca con 50 Migranti a bordo capovolta : Si rischia una nuova strage nel Mediterraneo centrale: una Barca con a bordo cinquanta persone si e' capovolta al largo delle coste libiche. A lanciare l'allarme e' stato l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, l'Unhcr. Su luogo del naufragio e' intervenuta la Guardia costiera libica, che e' ancora impegnata nell'operazione di salvataggio, ma non si hanno notizie sulle persone recuperate. "Un Barca con oltre cinquanta persone a bordo si ...

Migranti : Alarm phone - 'barca ancora in pericolo senza soccorso in vista' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "I giornali hanno comunicato che una barca è stata soccorsa e riportata in #Libia. Questa NON è la stessa barca che ci ha contattati: abbiamo parlato con le persone a bordo meno di un'ora fa e sono ancora in pericolo senza nessun soccorso in vista. Sono a mare da più d

Migranti : barca con 50 persone a bordo si capovolge al largo della Libia : L’Sos: «Nessuno interviene». L’Alto commissariato Onu: «I soccorsi sono in arrivo, siamo pronti a dare assistenza»

Migranti - barca con 50 a bordo si capovolge al largo della Libia : Lo ha reso noto l'Unhcr, aggiungendo che i soccorritori sono in arrivo. Mediterranea su Twitter: "Enorme frustrazione non poter essere in mare mentre le persone annegano a causa dell'assurdo e illegittimo sequestro amministrativo di #MareJonio"

In difficoltà barcaMigranti - 56 a bordo : 11.15 Un barcone con 56 persone a bordo, che sarebbe partito giorni fa dalla Libia, sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Lo afferma Alarm Phone sottolineando che da ieri sera ha perso i contatti con i migranti a bordo. "Siamo stati contatti da un barca in pericolo ieri pomeriggio -scrive su Twitter il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà- Abbiamo informato Libia, Italia e Malta ma ...

In difficoltà barca Migranti - 56 a bordo : 11.15 Un barcone con 56 persone a bordo, che sarebbe partito giorni fa dalla Libia, sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Lo afferma Alarm Phone sottolineando che da ieri sera ha perso i contatti con i migranti a bordo. "Siamo stati contatti da un barca in pericolo ieri pomeriggio -scrive su Twitter il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà- Abbiamo informato Libia, Italia e Malta ma ...

Migranti : Alarm phone - 'barca con 56 persone in difficoltà - libici e Ue ignorano richieste aiuto' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Siamo stati contatti da un barca in pericolo con circa 56 persone a bordo, partita dalla #Libia giorni fa. Abbiamo informato le autorità in #Libia, #Italia e #Malta ma nessuno ha lanciato un soccorso. I naufraghi temono di morire e chiedono aiuto! Abbiamo perso contat

L'accordo di Malta : i Migranti soccorsi da navi statali verranno sbarcati nel Paese dello Stato di bandiera : Il testo integrale della bozza sottoscritta lunedì dai ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e Malta. Con una clausola di salvaguardia: se il numero delle persone da ricollocare dovesse aumentare sostanzialmente il patto può essere immediatamente sospeso.

Messina - sbarcati i 182 Migranti della Ocean Viking : Sono stati fatti sbarcare a Messina i 182 migranti salvati dalla Ocean Viking. Tra i naufraghi, 14 sono bambini. La più piccola è una neonata con una decina di giorni di vita. Sono già cinque gli Stati europei che si sono offerti di accogliere i migranti. Intanto l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna all'attacco: "Se dici che 'i porti sono aperti' ne arrivano di più", ha commentato il leader della Lega. (Lapresse) ...

Ocean Viking a Messina : 182 Migranti sbarcati/ Ora la ridistribuzione in 5 paesi Ue : Ocean Viking a Messina: 182 migranti sbarcati. Ora i poveretti verranno ridistribuiti in cinque diversi paesi dell'Unione Europea

I 182 Migranti a bordo della nave Ocean Viking stanno sbarcando a Messina : Martedì i 182 migranti a bordo della nave Ocean Viking, gestita dalle ong SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, stanno sbarcando a Messina dopo che domenica il ministero dell’Interno Luciana Lamorgese aveva acconsentito allo sbarco. I migranti erano stati soccorsi all’inizio della settimana