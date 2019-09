Marzabotto,Colle:"Male non è sconfitto"

"La storia, anche quella dolorosa, ci è maestra. Ilche abbiamo conosciuto non può dirsiper sempre.Pericoli riaffiorano quando la responsabilità si attenua e egoismi avanzano". Così il Presidente Mattarella ricorda la strage nazifascista dicon 1.830 vittime, molte donne e bimbi. "Il 29 settembre del 1944 cominciò il barbaro eccidio e le stragi proseguirono per giorni",ricorda."La Repubblica e la democrazia hanno risposto affermando l'aspirazione alla pace". "No a un nazionalismo che esaspera i contrasti".(Di domenica 29 settembre 2019)