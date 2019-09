LIVE Sassari-Pesaro | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATrento vince l’anticipo della seconda giornata–La preview della seconda giornata diA 2019/20–Il palinsesto tv per la seconda giornata diitaliano–I risultati della prima giornata: bene le big Salve a tutti e benvenuti allatestuale del match valido per la seconda giornata diA 2019/20 dimaschile tra Banco di Sardegnae Carpegna Prosciutto. Si gioca al PalaSerradimigni di: i padroni di casa proveranno a restare a punteggio pieno contro una delle papabili squadre in lotta per la retrocessione. Gianmarco Pozzecco e il suo roster non vuole lasciare nemmeno le briciole agli avversari: come dimostrato con Varese durante la prima giornata, vincendo per 74 a 52,vuole essere ancora protagonista in Italia. L’ha dimostrato l’anno ...

