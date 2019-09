LIVE Napoli-Brescia 0-0 | Serie A in DIRETTA | i partenopei vogliono riscattarsi al San

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 L’ultima sfida tra le due squadre è avvenuta al Rigamonti nella stagione 2010/11, in un match finito sullo 0-0. 12.19 A breve entreranno in campo i giocatori. 12.17 Ilnon perde due partite di fila in campionato dall’ottobre 2016. 12.15 Ilnon ha mai perso dal 2000 ad oggi contro ilal San Paolo, dove ha vinto solo una volta su 18 trasferte: inon vincono dal 1987 contro le Rondinelle. 12.13 Il rinnovo di Dries Mertens appare sempre più lontano: sarebbe una grave perdita per la squadra di Ancelotti se il belga dovesse partire. 12.11 Continuano il riscaldamento le due compagini. 12.09 Arbitrerà la sfida il signor Gianluca Manganiello da Pinerolo. 12.07 Oltre ai 4 gol di Alfredo Donnarumma, in questo inizio di stagione ha sorpreso molto Sandro Tonali, confermandosi come un talento ...

matteosalvinimi : Il mio intervento di stamattina dagli amici di @RadioCRC_Napoli ?? ?? LIVE ?? - sscnapoli : ?? Una sfida attesa da 8 anni! ?? Napoli vs Brescia ?? domenica 29 settembre h 12.30 ?? Live e in esclusiva su… - rtl1025 : ???? In diretta dal lungomare #Caracciolo di Napoli c'è @Mahmood_Music ?! ?? Segui il live in radiovisione su RTL 102… -