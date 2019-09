Disfatta Milan | Giampaolo |   «Mi assumo ogni colpa  ma non mollo»| Le pagelle

Disfatta Milan - la Fiorentina passeggia a San Siro : 1-3. Zona retrocessione - Giampaolo rischia : Sarà dura per Giampaolo conservare la panchina. Il suo Milan è stato sconfitto in casa 3-1 dalla Fiorentina di Chiesa e Ribery e anche Castrovilli. L’attenuante dei rossoneri è che è al decimo del secondo tempo sono rimasti in dieci per l’espulsione di Musacchio. Si era sullo 0-1. La Fiorentina è andata in vantaggio nel primo tempo con un rigore realizzato da Pulgar. L’azione è stata caratterizzata da una grande giocata di ...