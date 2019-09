Bimbo in ospedale dopo aver mangiato budino

Palermo : droga nel sangue - Bimbo di 18 mesi in ospedale : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Un bimbo di 18 mesi è ricoverato da ieri all'ospedale dei Bambini di Palermo per aver ingerito droga. Il piccolo, inizialmente portato dai genitori al Pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dei Bamb

Ingerisce hashish e cocaina : Bimbo in ospedale : Paura ieri in Sicilia per un bimbo di un anno e mezzo ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Palermo: il piccolo aveva ingerito hashish e cocaina. Inizialmente il bimbo era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla, poi è stato trasferito in Rianimazione all’ospedale dei Bambini. Per ore i genitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Il piccolo, dopo 24 ore, ore ...

Nuoro - Bimbo di due anni ricoverato in ospedale per denutrizione : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia di vegani, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Il piccolo era arrivato in ospedale i giorni scorsi in gravi condizioni: debole e magrissimo. Le sue condizioni, seppur in miglioramento, restano gravi, ma non è in pericolo di vita. Le prime analisi ematologiche, effettuate appena il bambino è arrivato in ospedale, escludono malattie. La ...

Milano - all’ospedale per eccessivo torpore : Bimbo di 18 mesi positivo alla cannabis : Un bimbo di un anno e mezzo è risultato positivo alla cannabis all’ospedale “Vittore Buzzi” di Milano. È quanto hanno scoperto i genitori del piccolo ieri sera, intorno alle 20.30, quando, vedendo che il bambino non si risvegliava da un sonno profondo, preoccupati, hanno chiamato il 118. In ospedale gli esiti degli esami hanno poi rivelato la presenza nel sangue di cannabinoidi. Sia il padre, un egiziano di 38 anni con un ...

Alessandria - Bimbo mangia per la prima volta a 3 anni : intervento riuscito - la festa in ospedale : Un bambino colombiano di tre anni, affetto da una malformazione congenita, ha mangiato per la prima volta grazie a un intervento chirurgico eseguito a luglio all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria e andato a buon fine. Nel giorno del suo compleanno il piccolo è stato dimesso dall'ospedale.Continua a leggere

Rimase schiacciato dalla rete del letto : Bimbo di otto anni muore dopo giorni in ospedale : La tragedia a Follonica (Grosseto). Il piccolo era stato trasportato all'ospedale Meyer di Firenze, dove è morto questa...

Bimbo gravemente ustionato da crema solare finisce in ospedale : Nel Regno Unito, un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ustionato dalla crema solare. Denunciata la casa produttrice. Bambino ustionato gravemente da una crema solare. La notizia, che giunge dritta dal Regno Unito, ha suscitato forte clamore e messo in allarme i genitori di mezzo mondo. Un Bimbo di soli 5 anni, Rhys Williams, ha riportato delle ustioni di severa entità dopo aver applicato la pomata protettiva sul corpo. La madre ...

Bimbo di 7 anni rischiava sordità e morte improvvisa : salvato da un raro intervento nell’Ospedale di Taormina : Per la prima volta in Sicilia impiantato un defibrillatore ad un piccolo paziente di 7 anni; il piccolo paziente è affetto dalla “Sindrome di Jervell-Lange-Nielsen”, una rarissima forma di “sindrome del QT lungo” associata a sordità congenita ed elevatissimo rischio di morte improvvisa a causa di aritmie ventricolari maligne. E’ questa la patologia che i medici del CCPM hanno diagnosticato al piccolo Nicola in cura a ...

Vicenza - muore Bimbo di tre anni : era stato dimesso dall’ospedale : I genitori lo hanno portato due volte in ospedale perché aveva forti dolori alla pancia ma, nella notte, il piccolo Giulio Cortiana è deceduto. È successo a Valli del Pasubio, provincia di Vicenza. Il bimbo, tre anni, «lunedì mattina stava bene», come racconta la mamma Erica al Corriere della Sera. «Poi all’una ha cominciato ad accusare dolori alla pancia». Giulio viene trasportato al pronto soccorso di Santorso: all’arrivo in ospedale era ...