Ancelotti | “Abbiamo qualche amnesia Insigne andava risparmiato un po’”

Ancelotti : “Abbiamo preso 7 gol nelle prime due gare - ora la difesa si sta comportando bene” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti in conferenza stampa al termina della sofferta gara contro il Brescia vinta per 2-1 Napoli-Brescia, conferenza stampa Carlo Ancelotti Sull’alternanza Meret-Ospina? “L’unico motivo è che sono due portieri serie ed affidabili per qualità ed esperienza” Dieci gol subiti in cinque partite in campionato “Ne abbiamo incassati sette nelle prime due. Dobbiamo trovare la ...