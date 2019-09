Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) Hato unche ha cercato di salvargli la vita. E' successo venerdì notte in un'abitazione del quartiere di Marassi, a Genova. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 21 anni, di origini brasiliane. A chiamare la polizia sono stati i genitori dopo che, armato di coltello, aveva minacciato di togliersi la vita dopo una lite con la fidanzata. All'arrivo degli agenti, il ragazzo si è messo a cavalcioni sulla finestra, cercando di gettarsi di sotto. In tre hanno cercato di trattenerlo e lui, in preda ad un raptus, ha colpito uno dei poliziotti, un sovrintendente di 45 anni, che gli stava afferrando la gamba. L'agente è stato ferito al braccio e alla mano. Ha riportato 15 giorni di prognosi. Il ragazzo è stato arrestato.

Agenzia_Italia : Voleva uccidersi, accoltella poliziotto che tenta di salvarlo - brunieradino : @MMagazineItalia Basta dire bugie per minimizzare la gravità dei fatti relativi ai #migranti. Non è vero che il con… -