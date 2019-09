Tre ragazzi morti in incidente | schianto dopo la discoteca a Ferrara

Ferrara - incidente all’uscita dalla discoteca : morti Tre ragazzi : Gabriele Laganà Nell’incidente, avvenuto a Vigarano Mainarda, è rimasto ferito un quarto giovane che, trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad esami tossicologici Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte a Vigarano Mainarda, piccolo centro in provincia di Ferrara. Tre giovani, tra i 21 e i 29 anni, sono morti dopo che la loro auto si è schiantata contro un albero. Il sinistro è avvenuto attorno alle 2.30 a ...

Ferrara - incidente stradale a Vigarano Mainarda : morti Tre ragazzi tra i 21 e i 28 anni : Un brutto incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Vigarano Mainarda, nel ferrarese, dove tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono deceduti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano ha colpito improvvisamente un albero. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, all'impatto sarebbe sopravvissuto soltanto il conducente della vettura: lo stesso si trova ricoverato presso l'ospedale di Cona e non correrebbe alcun pericolo di ...

Fridays for Future : oggi olTre 1 milione di ragazzi ha protestato per il clima in Italia [GALLERY] : oltre un milione di ragazzi Italiani ha invaso le piazze di 160 città per spingere la politica ad attivarsi contro i cambiamenti climatici. Dopo la mega-giustificazione collettiva (discutibile) suggerita alle scuole dal ministro Lorenzo Fioramonti, tante istituzioni hanno assicurato il loro impegno a trovare “soluzioni concrete“, come lo scomputo dal deficit della spesa per l’ambiente, proposto dal sottosegretario ...

Professoressa punisce Tre studentesse 12enni spedendole dal Preside - la vendetta delle ragazzine è agghiacciante : In una delle più belle città della Florida a Deltona, una Professoressa è morta in un modo atroce, avvelenata col peperoncino. La Professoressa, aveva notato un atteggiamento, non consono alle regole della scuola da parte di tre studentesse e allora aveva deciso di punirle mandandole dal Preside. Il Preside sentita la Professoressa, ha deciso di punire le ragazzine con alcuni giorni di sospensione. La vendetta però delle ...

Il pezzo che non torna nella storia di Lino - il ragazzino dalle Treccine blu : Ci sono un paio di cose piuttosto rabbrividenti che ha detto Rosalba Raimondo, da molte ore eroina di Scampia, che se non fosse stata la preside di una scuola di Scampia, dove lavora da 36 anni, non avrebbe goduto della sola forma di attenzione di cui sembriamo essere ancora capaci, il clamore. E ce

Morto il giovane investito dal Treno. Il testimone : “Dei ragazzi ridevano dicendo : ‘Che cretino'” : Il dramma ieri nella stazione di Castelfiorentino. Il 21enne Marko Kaziu è deceduto nella notte. "La cosa che mi ha veramente inorridito erano le persone che ci ridevano su", "tre ragazzi che sogghignavano dicendo 'che cretino...'" ha scritto un testimone della tragedia su Facebook. Il post condiviso anche dal sindaco del comune toscano: "Recuperiamo la nostra umanità, gente"Continua a leggere

Follia sul treno - Tre ragazzi lo devastano con un martello : passeggeri terrorizzati : Si tratta di due cittadini italiani di 20 e 22 anni e un giovane ecuadoriano di 21. E' successo sul treno partito da Parma e...

Chieti - lanciano uova contro le macchine : fermati Tre ragazzi : Luca Sablone Il gruppo è stato fermato dopo un breve inseguimento: nella macchina sono stati trovati una pistola giocattolo, un martello e delle forbici Per puro divertimento hanno deciso di lanciare uova contro le macchine parcheggiate nei paraggi della stazione ferroviaria. Così tre ragazzi sono stati fermati dopo il gesto goliardico. È successo due giorni fa a Chieti Scalo, precisamente in viale Benedetto Croce: qui il gruppo è ...

12enne ha la sindrome dello starnuto a mitraglia - la ragazzina cosTretta a continui starnuti - 20 al minuto - 12 mila al giorno : Una sindrome che lascia senza pace una ragazzina di soli 12 anni che dopo una semplice influenza ha scoperto di essere affetta da una strana malattia quella della “sindrome dello starnuto a mitraglia”. La ragazzina che si chiama, Lauren Johnson, starnutisce circa 12 mila volte al giorno, 20 starnuti al minuto. Per la 12enne è una raffica di starnuti senza fine. La piccola non ha altri sintomi solo quello di starnutire continuamente. ...

Tre ragazzine "in regalo" ad Epstein : 4.08 Tre ragazzine di 12 anni come "regalo" di compleanno dalla Francia per Jeffrey Epstein:lo rivela il quotidiano inglese Daily Mail, citando la testimonianza di Virginia Roberts Giuffre, principale accusatrice del finanziere morto suicida il 10 agosto. Nella deposizione fatta dalla donna e desecretata il giorno prima della morte di Epstein, si parla di tre ragazzine francesi,probabilmente sorelle,che sarebbero state inviate a New York in ...

STresa - arrestato un pedofilo sorpreso in flagranza con una ragazzina sulla sua auto. In stato di fermo anche la madre : Un uomo di 44 anni è stato arrestato sabato a Stresa per pedofilia. I carabinieri, secondo quanto riferisce La Stampa, lo hanno sorpreso in flagranza di reato. Lo hanno fermato sul lungolago perché la sua auto andava a zig zag e hanno creduto che fosse ubriaco, invece stava compiendo atti osceni e seduta accanto a lui c’era una ragazzina. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Verbania Fabrizio Argentieri, coinvolgono anche ...

Altri Tre ragazzini in coma etilico : tutti i numeri di un'emergenza : Roberto Bordi Negli ultimi giorni, a Roma, ci sono stati tre casi di ragazzini di 12-13 anni in coma etilico ricoverati in rianimazione, nel mirino lo "sballo alcolico" del sabato sera. Ma l'abuso di birre e superalcolici non riguarda solo i giovanissimi "Di recente in ospedale a Roma abbiamo avuto tre adolescenti, ragazzini di 12-13 anni, in coma etilico ricoverati in rianimazione". La testimonianza ad Adnkronos di Alberto Villani, ...

