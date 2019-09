Toc toc! Gerry Scotti cuore d’oro | bussa alla porta di Lorenzo gli regala un assegno

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2019) Un toc tocdel laboratorio e il cliente che non ti aspetti: il conduttore televisivoche, colpito dtua attività, ti5mila euro. È successo a Concorrezzo, in provincia di Monza, al giovane liutaio di 26 anniRadaelli. “La sua – ha detto il conduttore nominato l’anno scorso Ambasciatore per la Ricerca di Regione Lombardia- è una storia che ha subito stimolato la mia curiosità. Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del passato, proprio come”. La somma andrà a supre il sogno del liutaio di esre la sua arte nel panorama internazionale.Assieme al conduttore il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. “L’intraprendenza die la sua forza di volontà rappresentano in pieno quello ...

