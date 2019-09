Seggiolini antiabbandono | a che punto è la norma per salvare i bambini

Fonte : vanityfair

(Di sabato 28 settembre 2019) RemmyInfant ReminderRemove Before LandingFunzione promemoria bimbo di WazeChildMinder SoftClipSense a lifeSeggiolino "Ricordati di me"Le regole da rispettareLe buone abitudiniLa prima forma di prevenzioneSembrava una legge in pole position, una di quelle con il percorso privilegiato per l’approvazione veloce. Invece lache obbliga aiin auto è diventata presto legge, ma non è ancora arrivata ad approvazione definitiva e un altro bimbo di due anni è morto, a Catania, lasciato dal papà in auto sotto il sole. Il piccolo è rimasto per cinque ore in auto sotto il sole in auto nel parcheggio del posto di lavoro del padre. Sono state 9 le morti come questa in Italia dal 1998 a oggi. Il copione è sempre lo stesso: il genitore pensa di aver lasciato il bimbo al nido e invece è rimasto in macchina, al ritorno all’auto la scoperta della tragedia. Bastano 20 minuti ...

