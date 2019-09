Rugby | Mondiali 2019 | risultati e classifiche fase a gironi Il Giappone sorprende

Rugby - Mondiali 2019 : Giappone-Irlanda 19-12 - i nipponici in rimonta scrivono la storia : Era uno dei match più attesi della fase a gironi, una di quelle partite ad alto rischio per la favorita della vigilia e i pronostici non sono stati smentiti. A Shizuoka dà spettacolo il Giappone che dopo un avvio lento prende le redini del match contro l’Irlanda. I verdi dopo le prime due mete in 21 minuti non riescono più a costruire, mentre i nipponici crescono, fanno male con i trequarti, accorciano il distacco e all’ora di gioco ...

Rugby - Mondiali 2019 : O’Shea sta disegnando l’Italia di domani : Nello sport, come in tutti i settori della nostra vita, i cicli sono fatti per iniziare, ma anche per chiudersi. E, quasi sempre, si guarda alla fine di un ciclo con paura di quello che ci aspetterà dopo, convinti che nulla sarà più come prima. Nello sport questo accade quando le leggende decidono che è arrivato il momento di dire basta, di appendere gli scarpini, la racchetta o gli sci al chiodo. Nel Rugby italiano dopo quasi vent’anni siamo ...

LIVE Sudafrica-Namibia - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : gli azzurri osservano gli Sprinboks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida – Le classifiche del Mondiale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Sudafrica e Namibia, match valido per la Pool B della Coppa del Mondo di rugby: tornano in campo gli Springboks che vanno a caccia della prima vittoria dopo l’esordio proibitivo con la Nuova Zelanda. Sudafricani che partono ovviamente favoriti in questo ...

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Vittoria con bonus per l’Argentina : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

Italia-Sudafrica - Mondiali Rugby : la partita in tv su Rai Due il 4 ottobre alle 11 : 45 : Sale l’asticella della Coppa del Mondo di rugby 2019 che si sta giocando in Giappone e andrà avanti fino al 2 novembre quando all'International Stadium di Yokohama si assegnerà il titolo iridato della palla ovale. L’Italia, dopo le due vittorie (facili) contro Namibia (47-22) e Canada (48-7) è al comando del girone B e ci resterà almeno fino al prossimo 4 ottobre, giorno della sfida con il Sudafrica due volte campione del mondo. Un match che ...