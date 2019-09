Parte all’improvviso una telefonata per sbaglio chiama la fidanzata mentre era in

Fonte : baritalianews

(Di sabato 28 settembre 2019) Unapartita perha fatto scoprire a una donna che il suo uomo la tradiva. A raccontarlo è stato il Daily Mail. Un uomo di 35 anni, Surrey Ty Smith, si era appartato con la sua amante in un posto isolato di Londra madal suo cellulare gli è partita una telefona alla suaVikkie Kenward di 30 anni. La ragazza ha subito risposto pensando che il suo fidanzato voleva parlargli dell’ultimi dettagli sul loro prossimo matrimonio ma ha ascoltato in diretta il suo tradimento. L’uomo era in compagnia della sua amante che già frequentava da parecchio tempo. La suaha voluto vederci chiaro e si è impossessata del telefono del suo fidanzato per vedere la cronologia dellate. La donna ha scoperto che il suo fidanzato si sentiva molto spesso con la sua amante soprattutto a tarda notte. I due amanti si erano sentiti e ...

bxnnibeI : @reIativamente il suo personaggio non ha senso le fanno fare la parte della stronza poi della sottomessa poi all'im… - ASDAFSA : La giornata fra file e file e ancora al freddo, lo stress per il concerto. Sono uscita da lì che mi dovevo aggrappa… - DREAMGLW : anche a voi all'improvviso parte nel cervello A LET IT RAIN.... ..... . ..... AND CLEAR IT OUT -