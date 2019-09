Lazio-Genoa | Andrezzoli | “Calendario duro | ma i ragazzi hanno voglia” Indicazioni su chi

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) “Abbiamo avuto un inizio di calendario. Dobbiamo partire dal buono che abbiamo fatto e cercare di crescere. E’ importante basarsi sul gioco, che è la componente che può aiutare a ottenere i risultati”. Aurelio Andreazzoli mantiene l’ottimismo. Domani c’è la, “una squadra che gioca con una fisionomia ben definita e che è redditizia, grazie anche a mister Inzaghi”. Il tecnico ha detto di volere in campo undici Radovanovic. “L’esempio di Radovanovic era di stimolo a tutti, anche a me, per andare oltre i propri limiti. Ivoglia di fare”, garantisce Andreazzoli, pronto a fare un po’ di turnover. “Penso di cambiare qualcosa rispetto alla formazione scorsa – sottolinea – In certi ruoli abbiamo fatto fare gli straordinari a chi era in campo. Ad esempio Schone e Zapata, che...

