Incendio sul traghetto diretto a Venezia | in 600 sbarcati nel porto di Igoumenitsa

Sarno - Incendio sul monte Saretto : cittadini evacuati e scuole chiuse : Un incendio di ingenti proporzioni è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 settembre 2019, intorno alle ore 18.00 circa sul monte Saretto nel comune di Sarno, piccolo centro abitato della provincia di Salerno, precisamente in zona località San Martino, proprio a due passi dal palazzo di Città. Evacuate 200 persone In via precauzionale, gli uomini del corpo nazionale dei vigili del fuoco, giunti sul posto per domare le fiamme e ...

Esplosione e Incendio in ditta cannabis light/ Video - Trezzano sul Naviglio : 3 feriti : incendio in una ditta di cannabis light a Trezzano sul Naviglio: ferito padre e due figli. Uno dei ragazzi è in gravissime condizioni.

Incendio in un’azienda di cannabis a Trezzano sul Naviglio : tre feriti. FOTO : Il rogo è divampato in una ditta che si occupa di commercializzare infiorescenze di canapa con principi attivi entro i limiti di legge. Un dipendente è in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti le cause sarebbero accidentali

Tre persone sono state ferite in un Incendio in un’azienda a Trezzano sul Naviglio (Milano) : Verso le 15:45 di venerdì pomeriggio è iniziato un incendio a Trezzano sul Naviglio, un comune a sudovest di Milano, in una fabbrica che lavora prodotti a base di canapa. Il Giorno scrive che un dipendente dell’azienda è stato ferito gravemente

Incendio in una fabbrica chimica - esplode una cisterna e piomba sulle auto : feriti due pompieri : Un’esplosione avvenuta in una fabbrica chimica all’estrema periferia asiatica di Istanbul, nel distretto di Tuzla, ha provocato il ferimento di due vigili del fuoco, che si erano recati sul posto per intervenire nello spegnimento di un precedente Incendio. I pompieri sono stati colpiti da un serbatoio di metallo schizzato in aria a seguito dello scoppio. Le drammatiche e spettacolari immagini sono state diffuse nelle scorse ore dalle tv locali. ...

Incendio in un ospedale in Brasile - pazienti sulle barelle in strada : almeno 11 morti : almeno undici persone sono morte a causa di un Incendio scoppiato nell'ospedale Badim di Rio de Janeiro giovedì notte. I responsabili della struttura hanno detto che l’Incendio è scoppiato a causa di un corto circuito in un generatore elettrico nella sede più vecchia, costruita diciannove anni fa.Continua a leggere

Battipaglia - situazione drammatica dopo l’Incendio : SOS nube tossica sulla città : Fiamme alte e fumo nero. Per Battipaglia, in provincia di Salerno, quella di oggi sara’ una giornata da dimenticare perche’ minacciata da una nube tossica causata da un vasto incendio che si e’ sviluppato nella zona industriale, all’interno di una azienda che tratta rifiuti speciali, vecchi pneumatici. La colonna di fumo e’ stata visibile anche da altri centri della zona. Il timore e’ che pero’ le ceneri ...

Incendio Roma - rogo di sterpaglie : sul posto la polizia locale : Vasto Incendio di sterpaglie questo pomeriggio alle 15 in via Arrigo Benedetti, in zona Casal Bruciato, nella Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli uomini IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. L'articolo Incendio Roma, rogo di sterpaglie: sul posto la polizia locale sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio sulla linea ferroviaria Termoli-Foggia - stop totale ai treni : ritardi di oltre due ore : Un vasto rogo divampato sui binari tra le stazioni di Chieuti e Ripalta, nel Foggiano, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria nel tratto tra Termoli e Foggia della linea ferroviaria Pescara-Bari. I treni hanno accumulato ritardi fino a oltre due ore. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme.Continua a leggere

Nuovo Incendio boschivo divampa sull’isola di Gran Canaria [GALLERY] : divampano gli incendi nelle alture boschive di Valleseco: nuovi roghi sono divampati solo pochi giorni dopo che le fiamme hanno divorato ettari di terreno nella medesima area, sull’Isola di Gran Canaria (Spagna). L'articolo Nuovo incendio boschivo divampa sull’isola di Gran Canaria [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Grecia - enorme Incendio sull’isola di Evia : villaggi evacuati - premier annulla la vacanza. E arrivano i canadair dall’Italia : Centinaia di persone sono state evacuate e il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha cancellato una vacanza in seguito a un vasto incendio sull’isola di Evia, la seconda piu’ grande del Paese. Mitsotakis ha annullato una breve vacanza nella sua casa natale, mentre Atene ha chiesto aiuto all’Unione europea. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati a proteggere i villaggi di Kontodespoti, Makrymalli, Stavros e Platana, tutti ...

Incendio Faenza - controlli Arpae Emilia-Romagna : esclusi gli effetti sulla salute : Risultano “al di sotto dei valori di legge della qualita’ dell’aria” gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli; le diossine “su valori tipici a situazioni di Incendio con presenza molto contenuta delle forme ad alta tossicita’ (circa 1%)” e si “possono escludere effetti acuti sulla salute”. E’ quanto emerge – spiegano l’Arpae e l’Ausl Romagna in una nota ...