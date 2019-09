Il pm con la scarpa rotta  che combatteva da solo  i nemici dello Stato

Neonato trovato in una scarpata in Alto Adige : strangolato con un panno - aveva ancora il cordone ombelicale attaccato : Orrore a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. Il corpo senza vita di un Neonato è stato trovato da turisti in una scarpata, come scrive il quotidiano Dolomiten. La testa del bambino era...

Lancia il figlio nella scarpata. Poi lo finisce con un bastone : Ha scaraventato il figlioletto di quattro mesi in un dirupo per poi raggiungerlo e finirlo a bastonate. L'omicidio è avvenuto domenica notte lungo la strada statale Telesina al km 44, nei pressi di Solopaca, nel Beneventano, proprio di fronte a un distributore di carburanti. L'assassina è una donna di 34 anni, sordomuta, originaria di Campolattaro, ma residente a Quadrelle, in provincia di Avellino, che dovrà rispondere di omicidio ...

Lancia il figlio neonato nella scarpata - poi lo finisce colpendolo con un tronco : Una tragedia dai contorni ancora poco chiari si è compiuta nella notte a Solopaca in provincia di Benevento: era stato il...

Bimbo di 4 mesi trovato morto in una scarpata nel Beneventano - fermata la madre : piccolo lanciato e colpito con un bastone : Un macabro ritrovamento avvenuto questa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, lungo la statale «Telesina», al chilometro 44, esattamente a metà strada tra gli svincoli di...

Giovane calabrese precipita con l'auto in una scarpata nel senese e muore : Nella giornata di oggi, domenica 8 settembre, un Giovane di 24 anni di origini calabresi ha perso la vita a causa di un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Siena. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi di rito. Insieme al 24enne stava viaggiando un altro ragazzo di 20 anni che è stato soccorso dal personale medico e trasportato in gravissime condizioni di ...

Cosenza - incidente dopo il lavoro : auto con 6 persone finisce nella scarpata - 2 morti : incidente stradale nella serata di martedì a Longobucco. Un'auto con a bordo sei persone è finita, per motivi ancora da chiarire, in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo, un passeggero durante il trasporto in eliambulanza in ospedale. Feriti gli altri quattro passeggeri. Lutto cittadino nel paese della provincia di Cosenza.Continua a leggere