Bimba di 7 anni muore di malaria | il padre denuncia l’ospedale

Babysitter picchia per mesi una Bimba e le provoca fratture e danni cerebrali : non andrà in carcere : Shannon Soutter, 23enne scozzese, era seccata di presenziare al processo contro di lei perché in quel momento sarebbe dovuta essere dal parrucchiere. La ragazza se l'è cavata con 300 ore di lavoro non retribuito. Secondo il giudice non era "né appropriato né necessario" condannarla al carcere a causa dei suoi problemi "personali" e di depressione.Continua a leggere

Bimba di 10 anni minaccia suicidio/ Roma - salvata da 2 poliziotte : in casa con nonna : Roma, Bimba di 10 anni minaccia suicidio in casa con la nonna: salvata grazie all'intervento di due poliziotte fuori servizio.

New York - prende la figlia di 5 anni e si uccide sotto la metro. Bimba viva per miracolo : È successo a New York, in una stazione della metro nel Bronx. Qui un padre ha deciso di farla finita e così si è buttato sotto il binario al passaggio del convoglio. L'uomo, però, ha portato con sè anche sua figlia di appena cinque anni. Il 45enne è morto sul colpo travolto dalla metro. La piccola, invece, si è salvata miracolosamente, rimanendo illesa.\\La scena raccapricciante ha avuto luogo davanti agli occhi increduli dei passaggeri che ...

Due genitori fanno fare il bagnetto bollente alla loro piccola di 2 anni - la Bimba muore per le gravissime ustioni : Aveva solo due anni la piccola Maddilyn-Rose Ava Strokes morta per le torture subite dalle due persone che dovevano amarla di più e preservarla da tutto e da tutti, i suoi due genitori. La piccola dalla madre e dal padre è stata immersa in una vasca per fare il bagnetto ma l’acqua era bollente. La bimba di due anni è stata trasportata in ospedale quando oramai era troppo tardi. I medici le hanno riscontrato gravi ustioni su tutto ...

Si lancia nel vuoto dall'ottavo piano con la Bimba di 2 anni : le avevano tolto altri 2 figli : Le avevano già tolto due figli, era seguita dai servizi sociali e avrebbe avuto in passato, pare, problemi di tossicodipendenza, la donna di 43 anni che si è buttata con la sua bimba di 2 anni, stando a quanto accertato finora, dall’ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, in centro a Milano.La donna, che abitava in quella zona, potrebbe avere scelto quel palazzo per farla finita assieme ...

Milano - mamma precipita dall'ottavo piano con la figlia di 2 anni : lei muore - Bimba gravissima. Sui social il messaggio d'addio : Una donna con la sua bambina di due anni è precipitata dall'ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, poco distante da Porta Romana, in pieno centro a...

Brasile - Bimba di 8 anni uccisa mentre è con la nonna : “Colpo esploso dalla polizia” : Tragedia in Brasile, dove una bambina di 8 anni, Ágatha Félix, è morta dopo essere stata colpita alla schiena da un proiettile esploso da un agente di polizia durante uno scontro a fuoco nella favela Complexo Alemão, a Nord di Rio de Janeiro. La piccola stava tornando a casa con la nonna quando è stata presa forse per rimbalzo. Proteste in tutto il Paese: "Smettete di ucciderci".\\Tragedia Rio de Janeiro: una bambina di otto anni è morta ...

New Jersey - scomparsa Bimba di 5 anni : sarebbe stata fatta salire su un furgone al parco : Le autorità del New Jersey hanno deciso di attivare un "Amber alert" per la piccola Dulce Maria Alavez, bimba di 5 anni scomparsa lunedì 16 settembre da un parco giochi della cittadina di Bridgeton (nella Contea di Cumberland),. mentre giocava con il fratellino. Sembra che un uomo, forse di etnia ispanica, approfittando di un momento di distrazione della madre, l'abbia avvicinata e trascinata in un furgone. La scomparsa di Dulce Non riescono a ...

AMEBA DIVORA CERVELLO Bimba 10 ANNI/ Texas - la piccola morta per meningite killer : E' morta dopo aver fatto il bagno in un fiume del Texas, una bambina di 10 ANNI colpita da una AMEBA che entrata nel suo CERVELLO glilo ha DIVORAto

Bimba di 10 anni nuota nel lago - parassita “mangiacervello” le entra nel naso e la uccide : Lily Avant, dal Texas, era stata in coma per quasi una settimana dopo aver contratto un'infezione da Naegleria fowler, un parassita che "mangia" i neuroni quando raggiunge il cervello.

Uccidono la madre incinta davanti ai suoi occhi - Bimba di 2 anni fa qualcosa di incredibile : Una bimba di 2 anni è stata molto probabilmente la testimone oculare dell’omicidio della madre. L’omicidio si è consumato in una piccola cittadina della Georgia a Carroll County. Un killer, probabilmente introdotto nella casa della donna da una finestra, ha crivellato di colpi la povera ragazza. La donna, come racconta il Daily News, era incinta ed è stata uccisa alla presenza della figlia di soli 2 anni. Il killer si ...