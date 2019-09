Ancora gameplay per Resident Evil Project Resistance | come funzionano le meccaniche

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 28 settembre 2019) Da quando Capcom ha annunciato di essere al lavoro su, gli umori degli appassionati si sono fatti assai altalenanti. C'è chi apprezza il tentativo del colosso di Osaka di sfruttare ambientazioni edel franchise per sperimentare con uno spin-off orientato al multiplayer, chi invece non vede di buon occhio il progetto, avendo magari preferito un nuovo capitolo principale - il tanto chiacchierato8 - o addirittura un remake per il terzo episodio, cosìaccaduto per il riuscitissimo2, disponibile dallo scorso maggio nei negozi fisici, online e digitali. Sta di fatto che, qualsiasi sia la vostra opinione,andrà a debuttare su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del prossimo anno, andando per l'appunto a proporre un'esperienza assai diversa rispetto a quella tradizionale che ...

OptiMagazine : Ancora gameplay per #ResidentEvil Project Resistance: come funzionano le meccaniche - HECTOR4X : RT @TeamSaiyajin: Diamo un ulteriore sguardo al gameplay di Gogeta Super Saiyan Blue nel picchiaduro 'Dragon Ball FighterZ' grazie al nuovo… - Andrea1306 : Non mi sono ancora abituato al gameplay di #PokemonLetsGo forse perché sono ancora alle fasi iniziali e BULBASAUR S… -