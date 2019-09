Vorrei essere libera di decidere se e quando morire

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Mia madre morì dopo due mesi di atroci sofferenze, in seguito a un intervento e a un coma di tre giorni. Oggi io non metterei più la firma, autorizzando quell’intervento. Oggi ioche mio figlio non autorizzasse nulla per me.dise e. Avrei tanto voluto, allora, leggere il suo testamento biologico, e invece dovetti andare a memoria, ricordare le cose che ci eravamo dette, la sua interpretazione speciale del Giuramento di Ippocrate (lei, prima donna laureata della famiglia, una delle prime del suo paesino d’Aspromonte, prima donna medico della vallata del Gallico, prima donna medico condotto, con “indennità di cavalcatura”, per le contrade dimenticate di quel mondo a parte), il suo senso sacro della vita, ma di un sacro molto diverso da quello dei preti. Cercavo un cenno da lei, e non ho potuto ...

