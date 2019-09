VIDEO Sebastian Vettel F1 | GP Russia 2019 | “Vincerò domenica? Non so | intanto un buon

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Sebastian Vettel un bomber che è tornato al gol vincendo : Il ritorno alla vittoria, in quel di Singapore, avrà dato sicuramente nuovo smalto a Sebastian Vettel che ora potrà riprovarci anche in Russia, per il GP di Sochi. Il teutonico è stato intervistato da Sky e il paragone che è stato fatto è quello di un bomber che torna al gol dopo un periodo di delusioni. Sentiamo le parole del tedesco alla vigilia della corsa russa. VIDEO F1, GP Russia 2019: Vettel UN bomber CHE TORNA AL GOL FOTOCATTAGNI

La mamma del finto Sebastian Caltagirone a Pamela Perricciolo : "Perché mi hai fatto una cosa del genere?!" (VIDEO) : Barbara D'Urso, stasera, domenica 22 settembre 2019, ha ospitato Barbara, mamma del finto Sebastian Caltagirone, coinvolto, a suo malgrado, nel Prati gate. La donna ha ribattuto, con fermezza e tenacia, alle varie dichiarazioni di Pamela Perricciolo: Non ho mai lasciato mio figlio con lei. E' venuto una volta con me e mio marito al ristorante quando è stata scattata una foto ed il giorno della merenda. Non ho mai preso soldi da lei. Lei mi ha ...

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : il team radio di Sebastian Vettel dopo il traguardo : Sogno Rosso, a Marina Bay, per la Ferrari, che mette a segno una storica doppietta nella gara del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: Sebastian Vettel precede Charles Leclerc, tutta a gioia del tedesco viene trasmessa nel team radio subito dopo aver tagliato il traguardo in prima piazza. IL team radio DI Sebastian Vettel NEL GP DI Singapore DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Nell’ultimo tentativo dovevo fare meglio - comunque ho buone sensazioni” : Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 e domani scatterà dalla seconda fila alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. Il tedesco della Ferrari è stato protagonista assoluto delle prove ufficiali presentandosi all’ultimo tentativo del Q3 in pole position provvisoria dopo aver fatto un giro strepitoso in precedenza, ma alla fine non si è ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Fatti passi avanti con il nuovo pacchetto aerodinamico” : Il tedesco Sebastian Vettel ha concluso la sua prima giornata di prove libere a Singapore, sede del quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1, in terza posizione. Il tedesco, vincitore in quattro circostanze su questo tracciato cittadino, si è espresso con toni decisamente positivi ai microfoni di Sky Sport, nonostante gli otto e sette decimi rimediati dal britannico della Mercedes Lewis Hamilton e dall’olandese della Red Bull di Max ...

“A cos’è servito tutto questo?” : l’inquietante grido di Massimo Sebastiani in un VIDEO : "A cosa è servito tutto questo?!" Massimo Sebastiani scaraventa contro il muro un armadio, sono le immagini dell'operaio diffuse in un video che negli ultimi giorni è diventato virale. Col senno di poi, dopo l'omicidio di Elisa Pomarelli, uccisa dal taglialegna dopo che gli aveva negato la sua amicizia dopo 3 anni di frequentazione, a colpire è il messaggio, sinistramente sibillino, che lancia: "A cosa è servito?".Continua a leggere

VIDEO Leo Turrini su Sebastian Vettel : “È il momento più difficile della sua carriera - deve reagire da solo” : Domenica di Monza da dimenticare al più presto per il quattro volte Campione del Mondo di Formula 1 Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari si è reso protagonista di un Gran Premio d’Italia 2019 disastroso, in cui ha addirittura tagliato il traguardo fuori dalla zona punti a causa di un errore molto grave commesso nelle prime fasi della corsa alla Variante Ascari. Per il pilota teutonico si tratta dell’ennesima controprestazione ...

VIDEO Incidente Sebastian Vettel - lo scontro con Stroll visto dall’on-board : Una giornata nera, nerissima per Sebastian Vettel. Il tedesco sperava di rilanciarsi a Monza, dopo un periodo non propriamente scintillante, ma tutto è svanito già nel corso del sesto giro del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno con un errore alla variante Ascari che ha fatto da preludio ad un secondo passo falso, con il rientro in pista con contatto con Lance Stroll che ha portato a 10 secondi di penalizzazione per il tedesco. ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Deluso dalla mia prestazione in gara” : Amareggiato e con poca voglia di parlare. E’ una brutta giornata per Sebastian Vettel quella di Monza. E’ il GP d’Italia della negatività completa per lui: errore marchiano alla variante Ascari, 13° (doppiato) e vittoria del compagno di squadra Charles Leclerc. Notte fonda per lui e nessuna giustificazione davanti ai microfoni: “Deluso dalla mia prestazione“, le parole in sintesi di Seb, che vede perdere sempre di ...

Piacenza - coppia scomparsa : catturato Massimo Sebastiani. E spuntano due VIDEO-choc : È stato rintracciato dai carabinieri Massimo Sebastiani, l'uomo scomparso il 25 agosto scorso insieme all’amica Elisa Pomarelli in provincia di Piacenza. L'uomo, 45 anni, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere della 28enne ed è stato portato in caserma per essere ascoltato. Lo hanno tro

Due VIDEO mostrano la violenza di Sebastiani - l'uomo accusato di aver ucciso l'amica Elisa : Due video che hanno come protagonista Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne scomparso dal 25 agosto, che ora è stato trovato e accusato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli, sono stati pubblicati dal sito Liberta.it.Nel primo filmato l’uomo si avvicina a un armadio e con rabbia lo solleva e lo distrugge. “A cosa è servito?”, continua a ripetere in modo quasi ossessivo mentre spacca il mobile con una ...

VIDEO F1 - GP Monza 2019. Sebastian Vettel : “Giornata positiva ma domani vedremo altri tempi” : Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Monza. Il pilota della Ferrari ha pagato dazio da Charles Leclerc ma annuncia battaglia per le qualifiche di domani: “E’ stata una buona giornata, è andata bene e la macchina va ma penso che domani ci saranno dei tempi diversi e sarà ancora più difficile. Una Mercedes così veloce non è una ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho le palle ma nessuna è di cristallo”. La battuta del ferrarista al GP d’Italia : “Io ho le palle, ma messuna è di cristallo“. Questa è la battuta esilarante con cui Sebastian Vettel ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva una previsione in vista delle qualifiche e della gara del GP d’Italia che si correrà nel weekend a Monza. Il pilota della Ferrari non ha doti divinatorie e con un sorriso ha stemperato la tensione a Monza dove andrà a caccia della vittoria dopo un anno di astinenza. Di ...

Giallo di Piacenza - i VIDEO e le tracce nell’auto di Sebastiani : La coppia di amici scomparsi 8 giorni fa. Il sopralluogo dei Ris e le parole di Roberta Bruzzone, consulente di Sebastiani: «Mi è sembrato un viaggio in un film dell’orrore che mi ha fatto pensare a un accumulatore seriale, a un uomo che può fare qualsiasi cosa»