Terrorismo,individuati foreign fighters

Trentuno nuove indagini, di cui oltre 12 inerenti il movimento di sospetti ''. E'l'esito del blitz 'Neptune II'. Supportati da un team Interpol sul campo, operatori di polizia, in 7 porti dei 6 Paesi partecipanti(Italia,Algeria,Francia,Marocco,Spagna e Tunisia),hanno svolto oltre 1,2 milioni di interrogazioni e riscontri su banche dati Interpol,specializzate in documenti di viaggio rubati o smarriti,dati su criminali e veicoli rubati Per l'Italia,i controlli hanno interessato i porti di Genova e Palermo.(Di venerdì 27 settembre 2019)