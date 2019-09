“Temporali e grandine” Meteo | il freddo arriva in anticipo | cosa ci aspetta

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019), nel corso dell’imminente weekend, l’atmosfera sarà dominata da un aumento di pressione che garantirà un tempo soleggiato con clima estivo almeno fino ai primissimi giorni di ottobre, dove faranno irruzione venti freddi e precipitazioni. Il team del sito IL.it comunica che sabato 28 e domenica 29 settembre il tempo sull’Italia sarà prevalentemente soleggiato con temperature in aumento e valori massimi compresi tra 25 e 32°C su gran parte delle regioni. Per fare alcuni esempi sembrerà di essere tornati in estate a Roma, Firenze e Bologna (28°C), a Milano e Padova (27°C), mentre al Sud il clima estivo continuerà a far registrare valori di poco superiori ai 30°C. Nel weekend non sono previste precipitazioni degne di nota, se non qualcuna tra Liguria di levante e alta Toscana e sui rilievi del Triveneto. Nel corso di giovedì 3 ottobre, l’alta pressione delle Azzorre ...

