Sergio Bramini | l’imprenditore è ancora consulente del governo Ma lancia petizioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Una petizione su change.org per “impedire che i giudici continuino a buttare fuori la gente dalle proprie case” e chiedere il ritiro di un disegno di legge sul recupero crediti considerato “pericoloso per il Paese”. È la nuova iniziativata damonzese dichiarato fallito “nonostante un credito di 4 milioni di euro verso lo Stato”. Vicenda che lo aveva reso in breve tempo il simbolo di chi viene vessato fino allo stremo dal fisco. Fino ad aprirgli le porte del ministero dello Sviluppo, dove è approdato comeper decisione dell’allora vicepremier Luigi Di Maio. Obiettivo: scrivere una norma che tutelasse casi analoghi al suo. La norma nel frattempo è arrivata. Marestadel. E orauna petizione al – nuovo –. Un corto circuito che lui spiega così: “Ho profondo rispetto per il ruolo che ...

