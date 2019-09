Roma | 57enne è in chiesa per pregare | un uomo la aggredisce alle spalle e tenta di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Era in, raccolta in preghiera, in silenzio, quando unl’ha aggredita, cercando di violentarla. È quanto successo ieri mattina a Villanova di Guidonia, vicino, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Vittima una donna di 57 anni. L’aggressore è undi 34 anni ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito erano circa le 9 quando la donna, all’improvviso, ha sentito il 34enne avvicinarsisue sp. L’ha afferrata e l’ha scaraventata a terra. Poi l’ha colpita più volte al viso, cercando di stuprarla. Laha provato a difendersi. Ha risposto ai colpi con pugni, calci e graffi, lasciandogli anche qualche segno sul collo, riuscendo a sfuggire alla presa dell’aggressore. Provvidenziale l’aiuto di una signora, che si trovava in quel momento ...

