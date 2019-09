Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Lontani dagli stadi, per dieci anni. È lache nei confronti degli ultrà viene emesso undecennale. I provvedimenti erogati dal questore di Torino, in realtà,38 e i destinatarigli ultrà dellantus coinvolti nell’inchiesta ‘Last Banmer’, che nei giorni scorsi ha azzerato i vertici del tifo organizzato bianconero.

meobaldo : RT @barbaracarfagna: In Cina i dati non appartengono alla persona ma a chi li raccoglie e allo Stato. Il termine #privacy non significa ‘ci… - Italia_Notizie : Torino: ricatto alla Juve, per i capi ultrà scatta il Daspo decennale - giulio_galli : RT @HuffPostItalia: Ricatto alla Juve, Daspo per 38 ultrà. Per la prima volta sono decennali -