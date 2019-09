Fonte : ilmattino

(Di venerdì 27 settembre 2019) Asalta ildel cantante neo melodico, il cui matrimonio con la vedova di un boss, festeggiato nella piazza principale di Napoli e seguito da un corteo con carrozza...

mattinodinapoli : Palermo, niente autorizzazione per il concerto di Tony Colombo - quickarianaa : ma Costello che ha in bocca 'Regina di Palermo', sa a cosa è sopravvissuta in passato? no perché se credi che sia m… - Elaman58 : RT @ItsAllLiesBabyy: 'Non voglio niente da te, Regina di Palermo' 'Tu la Regina di Palermo, ancora non l'hai conosciuta.' Io ti amo trop… -