La Vita in Diretta non è in onda | blackout negli studi Matano su Instagram | «Siamo al

(Di venerdì 27 settembre 2019) Lainnon è andata in, per via di unRai di via Teulada: è successo questo pomeriggio e su Raiuno è stato trasmesso prima Techetechete, poi una fiction. Alberto, conduttore della trasmissione insieme a Lorella Cuccarini, nelle sue stories suha confermato quanto accaduto, nei momenti precedenti all’inizio della puntata di oggi venerdì 27 settembre 2019. «C’è unin corso: loo è illuminato, tutto il resto è al buio. Non è uno scherzo, Lorella sta facendo luce con il cellulare». «Come ai concerti», scherza la Cuccarini. Poco dopo, altra story: «Ora è tornata la luce». Ma mentreparla, tutto torna buio: «Ecco ora è andata via di nuovo. Non so se andremo in». Poco dopo Raiuno ufficializza con un cartello in: «Ci scuper il cambio di programmazione, ci vediamo lunedì».

