Il nuovo trailer di The Flash 6 annuncia la crisi imminente e mostra Tom Wells in

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) L'8 ottobre si avvicina a grandi passi e con esso anche The6 che, proprio in queste ore, è tornata arsi in un. La serie con Grant Gustin si prepara ad affrontare le conseguenze del finale della quinta stagione ma non ci sarà molto tempo per le lacrime per laè vicina e la scomparsa di Barry anticiperà di cinque anni: "Qual è la prima cosa che faremo per fermare tutto questo?" - chiede Iris - mentre suo marito non sembra ancora pronto a dimenticare la morte della figlia e buttarsi nella mischia.Ildi Theanche altri dettagli interessanti a cominciare dal fatto che Barry sembra essere legato a un aggeggio basato sull'elmetto attraverso il quale riesce a vedere miliardi di possibili futuri ma anche miliardi di morti che attendono i nostri eroi se non si troverà una situazione.Ciliegina sulla torta è l'arrivo di, ...

DisneyStudiosIT : Segui l'istinto. Rispondi al richiamo. ? Ecco il nuovo trailer di #Frozen2 , dal 27 novembre al cinema con le voci… - PlayStationIT : Resisiti e sopravvivi! Scoprite di più su The Last Of Us Part II --> - zazoomnews : Star Wars Jedi: Fallen Order in un nuovo spettacolare e imperdibile trailer - #Jedi: #Fallen #Order #nuovo -