Il carattere di un gatto rispecchia quello del padrone | lo studio che lo dimostra

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il legame tra une il suoè molto, molto più profondo di quanto si possa pensare. Anche per quanto riguarda il. Perché sì, i felini di casa tendono pur sempre a conservare quell'indipendenza e quel pizzico di spirito selvatico che li rendono impossibili da controllare appieno, ma ciò non significa che non siano in grado di instaurare con il proprio umano di riferimento un legame incredibilmente forte. A sostenerlo – come riporta Repubblica - è unofirmato dalla Dottoressa Lauren Finka e dal suo team della Nottingham Trent University, pubblicato sulla rivista Plos One. Loin questione ha coinvolto 3.331 proprietari di gatti, che si sono sottoposti a una serie di questionari incentrati sul loroe sudei loro animali. Che sì, sono risultati in linea generale alquanto simili. Ildi unparticolarmente nervoso, per esempio, ...

novabbetweet : Compri il kit, le istruzioni sono gratis e il carattere glielo insegni tu. Ecco il primo #gattorobot fai da te - m_martinenghi : #RT @bepuppy: Gatto abissino carattere e caratteristiche della razza dei gatti abissini - - bepuppy : Gatto abissino carattere e caratteristiche della razza dei gatti abissini - -