I commercialisti entrano in classe e spiegano le tasse ai bambini

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 27 settembre 2019) Idi Milano provano a raccontare il fisco agli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria. A loro è dedicato il progetto “Ti spiego le”: un tour nelle scuole che, con le lezioni al Collegio San Carlo, giovedì 26 settembre ha inaugurato la quinta edizione

