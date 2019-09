FIFA 20 torna con Volta Football ed è disponibile ora per PC | Xbox One e PS4

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 27 settembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, EA Sports ha annunciato l'uscita di20 su PC,One e PlayStation 4. Gli appassionati finalmente possono sperimentare la nuova modalità, ispirata al calcio giocato nelle strade, nelle gabbie metalliche e nei campetti di tutto il mondo. Inoltre, i giocatori possono tuffarsi inUltimate Team per vivere nuove esperienze nella modalità come le amichevoli FUT o lottare per gli Obiettivi Stagionali e sbloccare nuovi contenuti per la personalizzazione della squadra. Sono finalmente disponibili tutte le novità di20, incluso il nuovo gameplay sempre più realistico con Intelligenza Calcistica.Con il lancio della scorsa settimana per EA Access e Origin Access, i giocatori di tutto il mondo hanno già iniziato a formare le loro squadre dei sogni e a scontrarsi sul campo, con oltre 57 milioni di partite totali giocate, più di 3 ...

