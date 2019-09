Eni | Descalzi e la moglie indagati a Milano per omessa comunicazione di conflitto di

Descalzi (Eni) : «Attacchi ai sauditi - impatto su tutto il sistema energetico» : «Ciò che è successo è veramente unico. Chiaramente viene a creare delle conseguenze per tutto il mondo e non solo per il prezzo del petrolio ma per tutto il sistema energetico. Cosi il ceo di Eni, Claudio Descalzi, commenta i recenti attacchi agli impianti di raffinazione sauditi.