Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Giovedì 19 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames parte dal 16%. X Factor cala al 2.9% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 3.068.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato 1.271.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Bastardi senza Gloria ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Money Monster – L’Altra ...

Ascolti TV | Giovedì 12 settembre 2019. Il debutto di Un Passo dal Cielo 5 (21.2%) doppia Cinquanta sfumature di Rosso (11.4%). Dritto e Rovescio parte dall’8.9% - X Factor dal 3.8% : Un Passo dal Cielo 5 - Gianmarco Pozzoli e Enrico Ianniello Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Cinquanta sfumature di Rosso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Power Rangers ha interessato 672.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha catturato l’attenzione di 1.467.000 spettatori (7.5%). Su ...

