Alla Cei i porti aperti non bastano | Non firmiamo carte in bianco

(Di venerdì 27 settembre 2019) Giuseppe Aloisi Il presidente della Cei, il cardinal Gualtiero Bassetti, esprime soddisfazione per la svolta sui migranti, ma evidenzia come serva qualcosa di più Il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente Cei, si è detto soddisfatto di come si stia affrontando la nuova fase della gestione dei fenomeni migratori. Ma per quanto la "atmosfera" sui migranti stia mutando - un cambiamento che l'alto ecclesiastico ritiene positivo - , il vertice della Conferenza episcopale italiana ha comunque rimarcato come non sia disposto a firmare "in". Il che significa, insomma, che i presuli italiani vogliono prima assistere a un'evoluzione del quadro sul piano dei fatti. L'ingresso di coloro che migrano ora è garantito mediante l'apertura dei. Può non essere sufficiente. Il pensiero, com'è ovvio che sia, va subito al Conte bis e alle modalità selezionate dai giallorossi ...

