Vieni da me | Lippi fa outing per Valerio Scanu | la Balivo lo gela | ' Non è bello'

Vieni da Me - Claudio Lippi fa outing per conto di Valerio Scanu. La Balivo : “Non è bello dirlo pubblicamente” : Claudio Lippi ha lavato i suoi panni sporchi nella “lavatrice” di Vieni Da Me. Proprio così: il programma postprandiale di Caterina Balivo ha uno spazio dedicato ai vip senza peli sulla lingua. E ieri Claudio Lippi, tra un episodio e l’altro della sua carriera, ha parlato anche dell’esperienza a Tale e Quale Show. Nella trasmissione di Carlo Conti, Lippi aveva consigliato all’allora concorrente Valerio Scanu di andare da uno ...

Claudio Lippi piange a Vieni da me : “Caterina - questa me la paghi!” : Vieni da me, Caterina Balivo fa piangere Claudio Lippi: “questa me la paghi” Primo ospite della settimana per Vieni da me è stato Claudio Lippi, che si è sottoposto alle domande di Caterina Balivo nella rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Il conduttore e volto de La prova del cuoco si è emozionato fino ad arrivare alle lacrime per un videomessaggio di sua moglie Kerima. E a tal proposito ha detto: ...

Caterina Balivo - Kledi si confessa su Maria De Filippi a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Kledi Kadiu, storico ballerino di Amici. La presentatrice lo sottopone al gioco Chi preferisci?, mettendolo fin da subito alle strette. Kledi, che oggi ha 45 anni, deve scegliere tra Rossella Brescia e Lorella Cuccarini. Un dilemma non da poco, perché sono entrambe grandi professioniste. Il ballerino ricorda che però con la Brescia ha avuto modo di lavorare molte volte: “Con Rossella Brescia ho ballato ...

