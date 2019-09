Vela | Mondiali RS | X 2019 | Giorgia Speciale si esalta con vento leggero ed è seconda!

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia sogna con le staffette. 4×400 mai così compatte - azzurri possibili riVelazione : Tre staffette da finale, un unico sogno. Le tre 4×400 dell’Italia mai come a questo Mondiale si presentano con tante credenziali. Non ci sono star, se si esclude Davide Re, che quest’anno si è portato oltre la soglia dell’eccellenza correndo sotto i 45″ e migliorando il record tricolore, ma la compattezza di squadra è la forza di questo gruppo allargato di quattrocentisti in grado di stupire sia al maschile che al ...

Vela - Mondiali RS : X 2019 : De Geus e Le Coq i leader dopo le qualifiche. Maggetti e Speciale si contendono il podio - Benedetti in Top 10 tra gli uomini : Sul Lago di Garda si è conclusa oggi la seconda giornata dei Mondiali di Vela RS:X 2019, evento molto importante in quanto una delle ultime possibilità per alcune nazioni e atleti di staccare un biglietto per le olimpiadi di Tokyo 2020. A Torbole (TN) si sono concluse le qualificazioni e domani e venerdì la metà delle flotte regaterà in gold fleet e l’altra in silver fleet. La giornata è iniziata molto presto, alle 8:15, in quanto le ...

Vela - Mondiali RS : X 2019 : Marta Maggetti in testa a Torbole dopo la prima giornata! Giorgia Speciale brilla ed è quinta - arranca Camboni : Giornata d’apertura a forti tinte tricolori a Torbole, sulle acque del lago di Garda, nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 della classe olimpica RS:X. La rassegna iridata casalinga è cominciata nel migliore dei modi per la Nazionale italiana specialmente in campo femminile, con Marta Maggetti addirittura davanti a tutte in classifica generale. Quest’oggi sono andate in scena come da programma le prime tre regate di ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Il ct Cassani sVela la prima riserva per la prova élite - scelto Kristian Sbaragli : Il corridore dell’Israel Cycling Academy è la prima riserva della Nazionale Italiana per la prova élite dei Mondiali, la seconda verrà svelata successivamente Dopo che Matteo Trentin si impone alla 72^ edizione del Trofeo Matteotti nell’organico della rappresentativa azzurra U23/élite che ha preso parte alla corsa, il CT Cassani scioglie la prima riserva tra i dieci nomi annunciati ieri: Kristian Sbaragli (ISRAEL CYCLING ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia sogna il podio nella cronometro a squadre mista. I favoriti e le possibili riVelazioni : I Campionati del Mondo di Ciclismo su strada, quest’anno, si apriranno domenica 22 con una prova appena nata: la Mixed Relay Team Time Trial. Essa consiste, sostanzialmente, in una cronosquadre ove le varie nazionali sono composte da due terzetti, uno maschile e uno femminile, dei quali uno parte per primo e, una volta arrivato, dà il cambio al secondo come in una staffetta. Vince la nazionale che realizza il tempo congiunto più ...

Vela - Mondiali RS : X 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle regate a Riva del Garda : Comincia tra due giorni con la cerimonia inaugurale il Campionato del Mondo 2019 della classe olimpica RS:X, che si disputerà nel meraviglioso scenario di Riva del Garda. Si tratta senz’alcun dubbio dell’appuntamento più importante della stagione per i migliori interpreti internazionali delle tavole nella corsa verso un posto alle regate olimpiche di Tokyo 2020. L’Italia proverà a ben figurare nel Mondiale di casa puntando al ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : sVelato il terzetto maschile per la cronostaffetta mista. C’è Elia Viviani! : Siamo ormai all’antivigilia. Meno di tre giorni e si aprirà l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda il Ciclismo su strada: i Mondiali dello Yorkshire. Domenica subito una novità rispetto alle passate edizioni: in Gran Bretagna si disputa la cronostaffetta mista, per la prima volta in assoluto nella manifestazione internazionale (un antipasto c’è stato agli Europei), che va a sostituire la cronosquadre per ...

Rugby - Mondiali 2019 : le possibili riVelazioni. Chi ci sorprenderà in Giappone? : Venerdì all’ora di pranzo scatta la Coppa del Mondo 2019 in Giappone. Un torneo aspettato da tempo, con le più forti squadre al mondo pronte a sfidarsi per conquistare il titolo. Nel Rugby mondiale, va detto, le sorprese non sono all’ordine del giorno. In otto edizioni hanno vinto solo quattro squadre, ai quarti di finale, salvo qualche eccezione, ci sono andate sempre le stesse. Insomma, difficile aspettarsi una sorpresa che ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - coach Sacchetti sVela : “ecco cosa ho detto ai ragazzi negli spogliatoi. Da lì è iniziata la rimonta” : Meo Sacchetti svela cosa ha detto ai suoi giocatori negli spogliatoi nell’intervallo della sfida fra Italia e Portorico: le parole del coach Italiano hanno dato vita alla rimonta All’inferno e ritorno, passando per un overtime. Non è banale la vittoria con cui l’Italia chiude la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, ancora delusi dalla sconfitta contro la Spagna maturata solo nei minuti finali, lasciano il primo tempo al Portorico e ...

Mondiali 2022 - il Qatar sVela l’emblema ufficiale della 22^ edizione [FOTO] : svelato oggi l’emblema ufficiale della 22esima edizione del Mondiale del 2022. Fifa e Qatar, il paese ospitante, segnano una nuova pietra miliare sulla strada che porta al più grande spettacolo del calcio. L’emblema è stato presentato a Doha, capitale del Qatar, nel tardo pomeriggio italiano, davanti a migliaia di spettatori che hanno goduto il logo proiettato contemporaneamente sulla facciata degli edifici più rappresentativi ...

Basket - Mondiali 2019 : outsider e possibili riVelazioni. Antetokounmpo vuole trascinare la Grecia. Francia - Lituania ed Australia puntano in alto : Nell’estate delle tante rinunce, c’è un giocatore che ha sempre detto di voler giocare il Mondiale e di vestire la maglia della sua nazionale. Non è uno qualunque, ma è l’MVP dell’ultima stagione di NBA. Giannis Antetokounmpo si è messo subito a disposizione della sua Grecia fin dalla prima amichevole, con un solo grande obiettivo in testa: portare ad una medaglia la selezione ellenica. Un giocatore illegale per il ...

CorSera : atletica leggera - 1 su 5 è dopato. Lo riVela uno studio sulle provette dei Mondiali 2011 e 2013 : Secondo uno studio appena pubblicato dalla rivista “Hematologica”, un atleta su 5 è dopato. Una notizia scioccante, che, scrive il Corriere della Sera, mina decisamente la credibilità delle gare del Mondiale di atletica di Doha che partirà tra un mese. Sette ricercatori delle Università di Ginevra, Losanna e Monaco hanno analizzato le 3.683 provette di sangue prelevato agli atleti ai Mondiali 2011 (di Daegu) e 2013 (di Mosca). La ...

Vela - Mondiali 470 2019 : sfuma la medaglia di bronzo per Elena Berta e Bianca Caruso - festeggiano Gran Bretagna e Australia : Alla fine non è arrivata la medaglia assaporata a lungo dall’Italia nei Campionati del Mondo 2019 della classe olimpica 470, che si sono svolti ad Enoshima (Giappone) sul campo di regata olimpico delle Olimpiadi 2020. Quest’oggi sono andate in scena le Medal Race della flotta maschile e femminile, con la selezione tricolore che si è dovuta accontentare del quarto posto finale di Elena Berta e Bianca Caruso e del sesto di Giacomo ...

Vela – Mondiali 470 : quarto giorno di gare in Giappone - tutti i risultati di oggi : Vento tra 11 e 14 nodi e onda lunga hanno permesso di completare oggi altre tre regate, definendo così la composizione delle due Medal Race e l’assegnazione dei pass Olimpici nazionali per Tokyo 2020 Elena Berta/Bianca Caruso e Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò hanno chiuso la fase di selezione al 4° e 8° posto guadagnando così un posto nelle Medal Race di domani venerdì 9 agosto, con le ragazze non ancora matematicamente fuori dal ...