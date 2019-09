Le Bahamas non hanno tregua : dopo la devastazione di Dorian arriva la terribile tempesta tropicale Humberto : La nuova tempesta tropicale Humberto ha toccato ieri sera il nord delle Bahamas , dopo meno di due settimane dal devastante impatto dell’uragano Dorian . L’effetto del passaggio di Humberto non si è avvicinato alla violenza e alla devastazione di Dorian , almeno secondo le stime del Centro nazionale uragani degli Stati Uniti. L’epicentro della tempesta questa volta è passato a circa 135 chilometri a nord di Abaco, isola distrutta ...

Porto Rico ha dichiarato lo stato di emergenza in vista di una tempesta tropicale : Porto Rico – un gruppo di isole caraibiche che fa parte degli Stati Uniti come “territorio non incorporato – ha dichiarato lo stato di emergenza in vista di una tempesta tropicale. La tempesta tropicale, che dopo Porto Rico potrebbe colpire anche