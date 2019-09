Sciopero per il clima | domani studenti in piazza ma l’assenza va giustificata

Fonte : fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2019) È in programma, venerdì 27 settembre, il terzo Global strike forte, loglobale per il, lanciato dal movimento Fridays For Future sull'onda del clamore suscitato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Tanti gliitaliani che scenderanno in una delle 150 piazze della manifestazione, da Roma a Milano, passando per Napoli, Firenze e Palermo. Assenze "giustificate" per volere del Miur.

